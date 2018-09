Milan, Uefa riapre il dossier sul Fair Play Finanziario: novità a fine mese

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Come riporta stamane il quotidiano Tuttosport, la Camera Giudicante della UEFA si starebbe attivando per riprendere in mano alcuni dossier relativi alle società che hanno violato le normative del Fair Play Finanziario. Tra queste, ovviamente, c’è anche il Milan. Tuttavia, il caso dei rossoneri non è ancora impugnabile in quanto il Tas non ha ancora fornito le motivazioni complete sulla sentenza che ha riammesso il club milanista in Europa. Entro fine mese, però, potrebbero esserci delle novità.