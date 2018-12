© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Analizzando la situazione legata al futuro di Gattuso, il Corriere della Sera sottolinea come l'ultimatum per l'allenatore del Milan ci sia. Rino rischia - si legge - e a dimostrarlo è un fatto incontrovertibile: nessuno del club si è fin qui fatto avanti per smentirlo ufficialmente, l’ultimatum. Sarebbero bastate, volendo, tre parole: "Gattuso non rischia". Invece niente, il solito mutismo. Ma non solo. Ieri a Milanello non si sono visti né Leonardo né Maldini. Una doppia assenza che non è passata inosservata. La verità è che il Milan ha deciso che così non si può andare avanti, il quarto posto è troppo importante, quindi o si riparte o servirà trovare una soluzione diversa.