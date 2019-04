© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ultime verso la Juventus raccontate da Gennaro Gattuso in conferenza stampa sulla formazione del Milan. Kessie è in gruppo, Romagnoli ha avuto febbre ma oggi si è allenato con la squadra. Conti tornerà la prossima settimana, per Paquetà il percorso sarà più lungo mentre al massimo tra una settimana è previsto il rientro di Donnarumma. Qui tutte le altre dichiarazioni di Gennaro Gattuso alla vigilia della gara contro la Juventus.