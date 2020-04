Milan, ultimi giorni svedesi per Ibrahimovic: lui e gli altri all'estero torneranno entro giovedì

Entro giovedì prossimo il Milan attende in Italia gli 8 giocatori che attualmente si trovano all'estero. Ibrahimovic, che negli scorsi giorni ha approfittato delle regole svedesi per contrastare il virus, molto meno severe rispetto a quelle italiane, per tornare in campo ed allenarsi con l'Hammarby, club di cui è socio/proprietario, è il più atteso. Ma insieme a lui torneranno a giorni anche Rebic, Leao, Kessié, Paquetà, Calhanoglu, Kjaer e Begovic, tutti ovviamente pronti ad osservare due settimane di isolamento come previsto dalle normative del nostro paese per chi rientra da un paese straniero. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.