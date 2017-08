Milan, ultimo giorno di mercato a fari spenti

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dopo aver recitato il ruolo di protagonista assoluto del mercato nella prima parte della stagione, il Milan arriva all’ultimo giorno con i fari spenti. Le ultime 24 ore saranno sempre molto concitate, però ciò che filtra dal club milanista è che non ci saranno grossi colpi a conclusione di un’estate da sogno per i tifosi. Il Milan il grosso l’ha fatto a giugno e luglio, mettendo a segno ben 10 acquisti, indicazione di programmazione e di lungimiranza, poi nella seconda parte dell’estate ha acquistato solamente Nikola Kalinic dalla Fiorentina, con la formula del prestito con obbligo di riscatto.

Quasi come se fosse stato un mercato prima della tournée in Cina e uno dopo, ma in queste ultime battute non dovrebbe accadere nulla di clamoroso. Il Milan ha chiuso il mercato al 99%, lasciando solo una piccola porta aperta per soluzioni veramente vantaggiose, ma è davvero difficile. Si aspetta anche la cessione di Mbaye Niang al Torino, dopo che Paletta, Gomez e Sosa hanno deciso di restare a Milanello in seguito alle trattative naufragate con Lazio, Fenerbahce e Trabzonspor. Su Niang invece il Toro ci spera, l’offerta è di circa 15 milioni ma Fassone e Mirabelli non hanno ancora dato l’ok definitivo, probabilmente perché sperano di ottenere qualcosa in più da questa cessione. Resta probabilmente l’unica vera trattativa dell’ultimo giorno di mercato.