Milan, ultimo sforzo per chiudere un anno straordinario. Tonali prova a esserci

Il Milan è primo nella classifica dell’anno solare, nel 2020 ha totalizzato 76 punti, più di tutte le altre squadre di serie A. Ed è primo anche nell’attuale classifica del campionato, e spera di arrivare alla sosta di Natale ancora in vantaggio sull’Inter, ma con la Lazio non sarà un match semplice: “È una partita che vale molto. Stiamo lavorando parecchio, ma è necessario un ultimo sforzo per chiudere al meglio il 2020. Abbiamo tante assenze ma stiamo bene”, ha spiegato Pioli. “A luglio, battere una squadra come la Lazio che ci stava davanti in classifica è stato importante, ma noi cerchiamo delle conferme in ogni partita e lo faremo anche domani. Non vogliamo pensare ad altro che alla prossima partita". Il Milan affronterà la sfida contro la Lazio senza cinque titolari, perché mancheranno Ibra, Kjaer, Bennacer e Gabbia per infortunio, in più Kessie per squalifica. Ancora in dubbio Tonali e Rebic e stamattina ci sarà la rifinitura decisiva. I due potrebbero stringere i denti e giocare l’ultima gara dell’anno, evitando così una serie di cambi importanti a Pioli. Perché Tonali dovrebbe giocare in coppia con Krunic a centrocampo, ma se non dovesse farcela allora il tecnico milanista sarebbe costretto a spostare addirittura Calabria centrale, con Dalot terzino. Le sensazioni per Tonali però sono positive, e si deciderà stamattina. Ma è un Milan orgoglioso di un anno giocato ad altissimi livelli: “Siamo tutti molto orgogliosi di quello che stiamo facendo. Sono fiero di far parte di questo Club e di allenare questi giocatori. Però ora ci serve la massima concentrazione per la partita contro la Lazio". Il pensiero è anche al mercato, con il Milan che penserà a rinforzarsi nel mercato di gennaio: “Mi auguro dopo la pausa di ritrovare qualche giocatore – ha detto Pioli -. I rinforzi che cercheremo sul mercato dovranno assimilare il modo di lavorare, la nostra professionalità e la nostra fame. L'area tecnica inserirà solo giocatori che rispondano alle caratteristiche giuste, non solo tecniche ma anche morali".