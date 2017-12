Milan, un 9 che non crea pericoli: solo 4 tiri in porta in A per André Silva

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il clamoroso paradosso del numero 9 del Milan André Silva riguarda non solo i gol segnati in campionato da quando è arrivato in Italia, ovvero 0, ma anche le occasioni create e soprattutto i tiri in porta. Solo solo 4 (quattro) dall'inizio della stagione. Numeri pesantissimi per uno che era stato preso per alzare e non poco, il rendimento offensivo rossonero. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.