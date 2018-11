Milan, un big potrebbe partire: adesso Calhanoglu diventa cedibile

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Secondo quanto raccolto dal Corriere dello Sport, il Milan in vista di gennaio potrebbe prendere in considerazione di monetizzare con la cessione di uno dei suoi pezzi pregiati. Considerato Suso come un incedibile, il cerchio si restringe intorno a Hakan Calhanoglu, che ha estimatori in Germania, soprattutto nel Lipsia e nell'Eintracht Francoforte. Per lasciarlo andare servirebbero comunque più dei 24 milioni di euro investiti dal Milan nel 2017. Difficile che Gattuso si possa privare di Kessié, anche se sullo sfondo restano l'offerta di 40 milioni presentata dal Beijing Guoan e l'interesse del PSG.