Milan, un girone con Pioli. Con risultati peggiori di Seedorf e Gattuso

Con il ko contro il Genoa si chiude un girone di Stefano Pioli al Milan. Tempo pertanto di bilanci: in 19 partite di Serie A sotto la sua gestione sono 7 le vittorie, 6 i pareggi, altrettante le sconfitte. Gol fatti 22, gol subiti 25. Punti totalizzati 27, media di 1,42. Considerando i tecnici che hanno raccolto la squadra in corsa vediamo che Clarence Seedorf, sempre in 19 partite, fece 1,84. Gattuso, al suo primo anno arrivò a 1,83 in 24 partite.

Un rendimento drasticamente calato dal mese di febbraio dove la squadra ha vinto solamente di misura contro un Torino in caduta libera. Sono arrivati invece un pareggio acciuffato in casa contro il Verona, un altro subito se pur in superiorità numerica contro la Fiorentina e il clamoroso derby dei 4 gol subiti nei secondi 45'. Più il ko odierno contro il Genoa, con un Milan che non perdeva in casa al 3 novembre contro la Lazio.

Un parziale che raramente porta in Europa, a maggior ragione se si pensa che Pioli ha raccolto la squadra all'ottavo turno, dopo un inizio zoppicante da parte della squadra. Un parziale da squadra di metà classifica, una mediocre realtà nella quale il Milan è caduto sin dal tramonto dell'era Berlusconi. E dalla quale non riesce a uscirne nonostante i proclami e gli anni di spese folli. L'effetto Ibrahimovic è già svanito: lo svedese, intendiamoci, sta facendo il suo e anche oggi è andato in rete. Il resto è la solita discontinuità senza soluzione: da Bennacer a Rebic, da Theo Hernandez a Leao. Per svegliare la squadra contro il Genoa ci è voluto uno della vecchia guardia, Bonaventura. Il resto si è perso dietro uno sterile possesso palla. A Pioli è stata data proprio ieri piena fiducia da parte di Ivan Gazidis. Nonostante l'ombra di Rangnick, con la quale dovrà convivere almeno fino al termine della stagione.