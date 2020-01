Milan, un gol e un assist non cambiano il futuro di Piatek: è in vendita

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il gol e l'assist messi a segno ieri sera da Piatek non cambiano le gerarchie dell'attacco rossonero né le valutazioni nei confronti del polacco che resta "in vetrina". Aston Villa, West Ham, Tottenham e Bayer Leverkusen hanno chiesto informazioni sentendosi rispondere che per acquistare il Pistolero servono almeno 30 milioni. Il giocatore si guarda attorno in attesa di decidere se andare a cercare il posto fisso altrove o se provare a conquistarlo alla corte di Pioli, ma intanto, all'interno del club, si pensa potenzialmente a come risolvere il suo futuro.