Milan, un like sospetto di Modric scatena i sogni dei tifosi

Galeotto fu il like di Luka Modric. Come si legge sulle colonne di Tuttosport, il croato, che da sempre simpatizza per il Milan, ha messo un like al calendario del prossimo campionato dei rossoneri, scatenando i tifosi del Milan. Difficile capire se ci sarà qualcosa di concreto, ma sognare non costa nulla.