Milan, un mercato di gennaio da buttare: potrebbe restare solo Kjaer

Il mercato di gennaio portato avanti dal Milan potrebbe essere tutto da buttare solo dopo pochi mesi. I rossoneri hanno già deciso di rispedire al mittente sia Begovic, che tornerà al Bournemouth in Premier League dopo sole due presenze in rossonero; oltre a Saelemaekers, che tornerà all'Anderlecht dopo il prestito oneroso che è costato 3,5 milioni al Milan. Kjaer potrebbe essere riscattato per 2,5 milioni di euro e sembra l'unico ad avere margine per restare visto che sarebbe una buona alternativa ai titolari. Ibrahimovic è un discorso a parte visto che ha grande feeling con Pioli e Maldini e ne aveva con Boban, ma che non ha con Gazidis, particolare che complica ulteriormente la permanenza. A riportarlo è Tuttosport.