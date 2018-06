Milan, un mese al raduno: l'attesa tra Uefa e mercato

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il sette e l’otto luglio i test fisici a Milanello, il nove il via alla nuova stagione rossonera. Tra un mese parte la nuova stagione del Milan, con Rino Gattuso che ha più voglia che mai di allenare e iniziare dal principio, calibrando ogni virgola dell’estate milanista con carichi di lavoro adeguati a Milanello prima di partire per la tournee negli Usa. Nessuno dimentica i 39 punti conquistati nel girone di ritorno, da quelli vuole ripartire Rino, dal gruppo che qualche giorno fa è partito per le vacanze e da qualche innesto importante che servirà a dare più garanzie.

Tra un mese si riparte, ma quante cose succederanno entro il nove luglio? Evidentemente tante, con la sentenza Uefa tra gli avvenimenti più importanti e decisivi. Poi c’è il mercato, perché il Milan va avanti nonostante tutto, rinnova e prolunga i contratti, vede e incontra procuratori per proseguire nella sua strategia di essere pronto a chiudere le operazioni appena arriva il verdetto da Nyon. Alcune mosse dipenderanno dalla partecipazione o meno all’Europa League, ma il grosso si sta preparando proprio in queste settimane, per assicurare a Gattuso, nel raduno di luglio, quanto più giocatori possibili per iniziare al meglio il ritiro. Il tecnico calabrese non avrà i 7 nazionali impegnati prima col Mondiale poi con un periodo di ferie accordato dal club, ma il desiderio dell’allenatore è avere quanta più gente e possibile fin dal primo giorno per iniziare subito a studiare insieme e ripartire con un campionato che dovrebbe vedere il Milan lottare per il quarto posto.