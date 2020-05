Milan, un rinnovo a lungo termine per Donnarumma per diventare simbolo rossonero

Ancora incerto il futuro di Gianluigi Donnarumma. Il portiere è in scadenza di contratto con il Milan nel 2021 e aspetta una chiamata dalla dirigenza. Secondo quanto riporta Tuttosport, gli scenari sarebbero tre: un rinnovo a breve termine, uno più a lungo termine o una cessione immediata per evitare di perdere l'estremo difensore a parametro zero. In caso di seconda opzione, Gigio potrebbe diventare un punto cardine del club, un simbolo e sarebbe anche ipotizzabile la fascia di capitano.