Milan, un sacrificio è necessario. E il PSG torna a seguire Donnarumma

Durante la calda estate del Milan, spiega Tuttosport, i rossoneri dovranno mettere in conto una cessione importante. E il nome per il quotidiano sarà quello di Gigi Donnarumma, in una cessione definita 'meno dolorosa' e 'più remunerativa', visto che potrebbe portare nelle casse rossonere oltre 50 milioni di euro (non si arriverà ai 70 degli anni scorsi) e alleggerire il monte ingaggi in maniera corposa.

Il PSG e l'ingombrante Areola - Il PSG da tempo è sulle tracce del portierone rossonero e in estate potrebbe rompere gli indugi puntando forte su di lui. Il problema è che in rosa i transalpini hanno Areola, al quale è stato garantito maggior minutaggio (soprattutto nei big match di Champions) dopo l'addio di Buffon. Sullo sfondo anche lo United nel caso in cui dovesse sostituire De Gea.