Milan, un silenzio che parla: Gattuso resta in equilibrio precario

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il silenzio della dirigenza del Milan prima e dopo la sfida vinta contro la Sampdoria è significativo: il tecnico Rino Gattuso resta in equilibrio precario e nella partita di domani sera contro il Genoa potrà solo vincere per non tornare immediatamente in discussione. Il punto, da parte della società, verrà fatto nel corso della prossima sosta per le nazionali.