Milan, un talento Real per l’attacco: Jovic può essere il nome giusto

Luka Jovic per il secondo anno consecutivo entra nel mirino del Milan. L’attaccante del Real Madrid anche nello scorso mercato era stato accostato con insistenza ai colori rossoneri, e per l’estate sarà l’oggetto dei desideri per tante società europee. Pure il Milan si è iscritto alla lista e vorrebbe tentare un assalto al talento classe 1997 nativo di Batar, un piccolo villaggio vicino a Bijeljina, nella Bosnia-Erzegovina. Jovic è legato da un contratto con il Real Madrid fino al 2025, ma soprattutto le merengues per assicurarsi l’attaccante dall'Eintracht Francoforte ha sborsato 60 milioni di euro. Sicuramente il club spagnolo non vorrà privarsene, ma potrebbe decidere di mandarlo in prestito per fargli accumulare minutaggio ed esperienza l’anno prossimo, sempre mantenendo il controllo sul giocatore.

Per il Milan sarebbe l’occasione di sfruttare un attaccante di grande qualità, ma c’è il nodo ingaggio da risolvere, poiché Jovic al Real guadagna 5 milioni netti a stagione. Al momento resta una suggestione per la difficoltà dell’operazione, piuttosto onerosa anche per un prestito, ma i buoni rapporti con la squadra di Madrid, che recentemente hanno venduto Theo Hernandez proprio ai rossoneri, potrebbe aprire a qualsiasi scenario. Jovic al Milan ritroverebbe Ante Rebic (entrambi gestiti dallo stesso procuratore Fali Ramadani), compagno di squadra proprio in Germania con la maglia dell'Eintracht Francoforte l’anno scorso. Operazione difficile, ma nel caso dovesse andare in porto i rossoneri metterebbero a segno un colpo importante.