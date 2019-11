Un tris sulla via Emilia per tornare ad una classifica confacente al blasone dei colori rappresentati dalla maglia indossata. Questa deve essere la missione del Milan e del suo tecnico Stefano Pioli, pronto ad iniziare proprio dalla sua Parma un ciclo di partite che verrà i rossoneri affrontare anche Bologna a San Siro e Sassuolo al Mapei Stadium, con l’obiettivo di risalire la china e riportare il sereno in vista delle montagne russe prospettate dalla sessione di mercato di gennaio. Il nome più caldo resta quello di Zlatan Ibrahimovic, con tutte le considerazioni che ne potrebbero conseguire: da un lato quelle che accoglierebbero positivamente il ritorno di un top player, per quanto in su con l’età, a vestire la maglia del Diavolo; e dall’altro quelle che invece andrebbero a identificare questa scelta come una totale sconfessione delle strategie societarie improntate alla ricerca di una squadra giovane, corredata dagli investimenti che tra gennaio ed agosto hanno portato a Milano Piatek e Leao. Insomma, dubbi da rinsaldare anzitutto con dei punti, che possano schiarire le idee e rendere lucidi al momento di prendere decisioni senza ritorno. O che al contrario potrebbero portare ad un grande, immenso, ritorno: quello di Ibra in rossonero.