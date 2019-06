Milan, una cessione e due acquisti: addio Kessié per Fofana-Krunic

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Franck Kessie potrebbe lasciare il Milan nel corso della prossima estate per permettere ai rossoneri di fare mercato in entrata. La valutazione è di circa 40 milioni, ovvero circa 20 milioni di potenziale plusvalenza grazie all'interesse da parte di club europei, soprattutto dalla Premier.

Due acquisti per una cessione - L'idea dei rossoneri sarebbe quella di cedere l'ivoriano per mettere a segno un doppio colpo a centrocampo. I nomi presi in considerazione sono quelli di Seko Fofana dell'Udinese, valutato dai bianconeri circa 15 milioni di euro; e quello di Rade Krunic dell'Empoli, giocatore che Corsi non potrà trattenere in Serie B dopo la buona annata in azzurro. Con meno di 10 milioni può essere acquistato. A riportarlo è Tuttosport.