Milan, una cessione per arrivare a Correa: Suso, Donnarumma e Silva

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Come si legge sulle pagine di Tuttosport, c'è ancora distanza fra Milan ed Atletico Madrid per Angel Correa. Ballano ancora 10 milioni, per questo motivo i rossoneri potrebbero essere costretti a cedere un giocatore per piazzare il colpo in attacco. I tre principali indiziati sono Donnarumma, Suso e André Silva: sul primo c'è ancora il PSG, il quale, dopo la cessione di Trapp all'Eintracht Francoforte, avrebbe riallacciato i rapporti con Raiola. Un trasferimento di Gigio a Parigi non sembra semplice: i francesi sono limitati dal Fair Play Finanziario, il giocatore non vorrebbe lasciare il Milan e i rossoneri lo lascerebbero partire soltanto per una cifra importantissima (almeno 60 milioni). Per Suso il Milan è davanti ad un bivio: Giampaolo vorrebbe trattenerlo, mentre Boban e Maldini hanno dato mandato ad Alessandro Lucci, agente dello spagnolo, di trovare un club che possa acquistarlo per almeno 30/35 milioni. Situazione molto complicata invece per André Silva, anche a seguito del danno di immagine del fallimento della trattativa col Monaco. Il giocatore è integro e a disposizione di Giampaolo: il Milan, in questo senso, attende le mosse di Mendes, il quale dovrà portare un'offerta da almeno 25 milioni.