Milan, una difesa da ricostruire. Demiral e Lovren sempre nel mirino

Regista, centrocampista, difensore centrale. Sono queste le priorità indicate da Marco Giampaolo a Paolo Maldini e Zvonimir Boban. E proprio in difesa il Milan sembra avere i problemi maggiori: al momento, con Caldara ai box, i rossoneri hanno a disposizione solo capitan Romagnoli e Mateo Musacchio, oltre a qualche giovane che si è aggregato per la tournée.

Demiral e Lovren - Ecco perché, riporta La Gazzetta dello Sport, occorre rinforzare il reparto, anche per permettere al tecnico di imporre i propri dettami tattici nel più breve tempo possibile. Resta aperto l'asse con la Juventus per Merih Demiral, l'obiettivo numero uno al momento. La Juve lo valuta 50 milioni, il Milan spera in uno sconto per averlo a titolo definitivo. L'alternativa è Dejan Lovren, per il quale il Liverpool chiede 20 milioni: troppi, per un 30enne.