Milan, una maglia per tre. La 9 senza un padrone da anni

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Parafrasando il celebre film con protagonista il trio comico Aldo Giovanni e Giacomo, il leitmotiv principale della stagione del Milan può essere sintetizzato con "Tre uomini e una maglia". Patrick Cutrone, Nikola Kalinic e André Silva, per un anno intero, si sono alternati nel ruolo di centravanti di una squadra che ha faticato a trovare la via della rete. E il dubbio su chi meriti il posto da titolare si continua a trascinare anche nelle ultime settimane, con una Coppa Italia da vincere e una qualificazione in Europa League da conquistare.

Gattuso, nell'ultimo periodo, ha schierato più volte l'ex Fiorentina e il classe '98 italiano, ottenendo però scarsi risultati (un solo centro del croato, contro il Sassuolo) e vanificando i progressi mostrati dal portoghese, che a fine marzo si era sbloccato in campionato segnando due reti pesantissime nelle sfide con Genoa e Chievo. Dopo la sconfitta contro la Juventus, match in cui aveva disputato una prova più che dignitosa, il tecnico calabrese ha riservato ad André Silva solo tre spezzoni e una chance da titolare. Una scelta che ha fatto discutere, ma che porta verso una precisa direzione: il pupillo di Cristiano Ronaldo dovrebbe essere ceduto (insieme a Kalinic) per lasciare spazio a un centravanti esperto e in grado di fare la differenza, come non succede dai tempi di Inzaghi e Ibrahimovic. Cutrone, invece, potrebbe restare e crescere alle spalle di questo ideale elemento di spessore. Intanto, il ragazzo di Como, autore di 15 gol totali finora, punta a chiudere nel migliore dei modi la sua prima, incredibile avventura in maglia rossonera.