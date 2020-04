Milan, una panchina che scotta: 8 allenatori dal 2014, anche Pioli è in bilico

Dura la vita per gli allenatori del Milan. Come riporta Tuttosport sono lontani gli anni dei lunghi cicli vincenti di allenatore rossoneri. Oggi, si legge, sedere sulla panchina del Milan è davvero complicato: dal 13 gennaio 2014 a oggi, infatti, si sono alternati ben otto tecnici in sette campionati. In estate la lista potrebbe allungarsi ulteriormente se i vertici di via Aldo Rossi decideranno di dare il benservito a Stefano Pioli. La proprietà è soddisfatta del lavoro svolto dall’attuale allenatore (che ha sostituto Marco Giampaolo), ma la posizione di Pioli resta comunque in bilico. Gazidis ha già avuto dei contatti con Rangnick, il profilo ideale secondo l’amministratore delegato milanista. Ma il tedesco non ha ancora dato una risposta. E comunque potrebbe approdare a Milanello con il ruolo di direttore tecnico, lasciando la guida della squadra allo stesso Pioli o a un altro mister nel caso in cui la società decidesse di cambiare ancora.