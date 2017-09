Milan, una rivoluzione senza precedenti

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Milan nella sua storia non ha mai speso 230 milioni di euro in una sola sessione di mercato. Basta già questo per rendere l’idea del record appena imposto dalla nuova proprietà cinese che ha avuto il merito di credere in questa immensa rivoluzione tecnica senza arrendesi nonostante le difficoltà incontrare nei mesi del closing. Fassone e Mirabelli sono stati i protagonisti di questo mercato con 11 acquisti di spessore, alcuni inaspettati come l’arrivo di Leonardo Bonucci dalla Juve, altri davvero interessanti come lo sbarco dall’Atalanta di Conti e Kessie, oppure di Biglia dalla Lazio che sarà il regista d’esperienza in grado di cambiare il volto al centrocampo. C’è curiosità di scoprire davvero le potenzialità di Andre Silva, il colpo più costoso del mercato insieme a Bonucci, mentre Kalinic dovrebbe essere la punta affidabile, l’uomo che non trasuda emozioni ma che fa il suo compito senza batter ciglio. Interessante anche l’acquisto di Calhanoglu.

E’ stato un mercato rivoluzionario non solo in entrata ma anche in uscita con le cessioni di Lapadula, Bacca e Niang, ma anche di giocatori nati e cresciuti nel settore giovanile come De Sciglio, Vido, Simic, Felicioli, Plizzari, Ely. Tanti nomi in partenza che hanno generato tra i 50 e i 60 milioni di ricavi, insomma un lavoro pesantissimo sia in entrata che in uscita per la nuova dirigenza. Il Milan ha provato a gettare le basi per il futuro, ha creato una squadra competitiva per Montella e ora vuole entrare subito nelle prime 4 in serie A per poter approdare l’anno prossimo in Champions. Per i bilanci del club e per la natura stessa del progetto Milan, sarebbe di vitale importanza tornare stabilmente in Europa. La rivoluzione del club rossonero è partita a giugno con i primi acquisti, ora si è entrati in una seconda fase, quella dei risultati sul campo.