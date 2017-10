Milan: una settimana al derby, la sfida spartiacque

Parte oggi la settimana più importante dell'anno, quella che a Milano porta al derby della Madonnina. Il tifo rossonero domenica alle 20,45 sarà concentrato sulla sfida della verità: risalire o cadere nel baratro. Di per se un derby è già denso di significati, di valori e considerazioni, questa volta lo sarà ancora di più. Dopo sette turni di campionato il Milan ci arriva già con sette punti di svantaggio rispetto ai rivali cittadini, questo obbligatoriamente comporta un solo obiettivo per i rossoneri: la vittoria. Per l'Inter anche un pareggio andrebbe bene, la squadra di Spalletti giocherà senza l'ossessione di dover vincere a tutti i costi, mentre il Milan dovrà avere la determinazione giusta per colpire e non farsi affondare da Icardi e compagni. La difesa milanista è apparsa molto perforabile e la prestazione deludente di Bonucci con la maglia della Nazionale di certo non risolleva il morale a Montella. Dall'ex Juve ci si aspettava di più, ma ecco che l'occasione del grande riscatto si presenta domenica prossima, se fosse proprio Bonucci a deciderla? Ancora sette giorni e poi ci sarà il verdetto, l'attesa cresce e in città il tema di discussione diventa sempre più centrale, il derby coinvolge tutti, quest'anno poi avrà un significato particolare perché è il primo dopo la grande rifondazione estiva marchiata Fassone e Mirabelli, appuntamento tra una settimana a San Siro.