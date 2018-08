Milan, una settimana alla chiusura del mercato: il punto

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Mancano sette giorni al termine del mercato e il Milan deve ancora completare la rosa. La trattativa per Tiémoué Bakayoko sta andando avanti ad oltranza, manca però l’accordo tra i due club per quanto riguarda il pagamento dell’ingaggio del giocatore. Il Milan vorrebbe che il Chelsea contribuisse in questa operazione. Gli intermediari sono al lavoro e contano di risolvere presto la situazione. Il Milan però proverà a prendere anche un esterno d’attacco e ora che il mercato inglese si è chiuso, i rossoneri potrebbero anche pescare dalla Premier.

In uscita invece Locatelli, perché gli spazi a centrocampo con l’arrivo di Bakayoko saranno ancora più chiusi, ma l’accordo con il Sassuolo non c’è ancora. Il Milan valuta il giocatore sui 15 milioni, ed è possibile che ci sia uno sconto per chiudere la trattativa. Si valuta anche l’inserimento della recompra. In partenza anche Montolivo e Antonelli, quest’ultimo piace a Empoli e Genoa, ma anche Jose Mauri e Andre Silva. Il portoghese potrebbe sbarcare in Spagna, addirittura a Siviglia danno l’affare per concluso con un prestito annuale. Il mercato del Milan entra nel vivo, mentre oggi verranno presentati alla stampa Strinic e Reina, gli acquisti a parametro zero realizzati a giugno dalla vecchia proprietà.