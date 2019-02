Milan, uno sguardo al futuro: si programma il mercato

Fonte: Sportitalia

Forte di una situazione di classifica e di spogliatoio che sta iniziando a consolidarsi, il Milan sta cercando di stringere i tempi nel processo di pianificazione di un futuro ad alti livelli. Uscito a testa altissima dalla delicata situazione deflagrata nel cuore del mercato di gennaio con l’addio forzato di Higuain, il club rossonero è già al lavoro per assicurarsi un margine di vantaggio di livello rispetto alla concorrenza in vista dell’estate. In questo senso, i retroscena già raccontati nella fase finale della sessione invernale sull’esterno d’attacco del Nizza Saint Maximin, hanno portato Leonardo e Maldini a poter gestire una situazione di assoluto privilegio nel tentativo di portarsi a casa la guizzante ala francese in vista dell’estate. Anche gli indizi social palesati dal diretto interessato, a questo proposito, lasciano intendere che la strada per il suo approdo a Milanello nella prossima stagione sia vicina a poter essere considerata spianata. Sarà interessante anche comprendere gli sviluppi dell’affare Bakayoko, uno arrivato quasi in sordina in estate ma diventato ormai pedina irrinunciabile per Gattuso per la commistione tra fisicità e qualità che sembra essere in grado di poter garantire alla linea mediana. I meccanismi oliati con il Chelsea in seguito all’affare Higuain potrebbero favorire un lieto fine anche su questo fronte. Non mancano valutazioni accessorie anche su profili in scadenza come Herrera, che piace a Inter e Roma nel nostro paese oltre all’Atletico Madrid, mentre per le sorprese più scoppiettanti i lavori sottotraccia sono appena iniziati. Il Milan vuole tornare a fare sul serio, e la pianificazione sarà ingrediente fondamentale del progetto che verrà.