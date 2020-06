Milan, Upamecano nella lista di Rangnick. Ma è vicino all'Arsenal

Dayot Upamecano era nella lista di Ralf Rangnick per rinforzare la difesa del Milan. Il centrale francese sarebbe stato l’uomo perfetto per completare il pacchetto difensivo, ma l’Arsenal avrebbe sorpassato - secondo Tuttosport - i rossoneri. Ha un contratto in scadenza al 30 giugno del 2021 e il Lipsia non può valutarlo una cifra stratosferica.