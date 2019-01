Milan, vacanze di lavoro per Higuain con un preparatore in Argentina

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Sono state delle vacanze di lavoro per Gonzalo Higuain, che dopo aver ritrovato il gol contro la Spal, non ha voluto mollare di un centimetro e ha continuato ad allenarsi anche in Argentina per arrivare al meglio dal punto di vista fisico e per risolvere anche i fastidi alla schiena. Per questo motivo, secondo quanto appreso da MilanNews.it, il Pipita è stato affiancato da uno dei preparatori atletici che fanno parte dello staff di Gattuso che lo ha seguito giorno dopo giorno nel programma che Bruno Dominici, responsabile dei preparatori, ha stilato per i 10 giorni di sosta. Domani, a Milanello, è prevista la ripresa degli allenamenti.