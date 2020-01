© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Le prestazioni di questo inizio di stagione di Theo Hernandez con la maglia del Milan non stanno certo passando inosservate e secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, nel giro di soli sei mesi il suo valore è più che raddoppiato: i rossoneri in estate lo hanno infatti acquistato per 20 milioni di euro dal Real Madrid, ma adesso ne vale almeno 50, con il suo sogno che adesso è quello di essere convocato per l'Europeo con la sua Francia, in modo da poter giocare insieme al fratello, difensore del Bayern Monaco.