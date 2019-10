Milan, valutazioni su Caldara. Se non convince altro tentativo per Lovren

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nelle prossime settimane ed in vista del mercato di gennaio il Milan dovrà valutare attentamente la posizione di Mattia Caldara. Se il difensore non dovesse dare garanzie fisiche dal punto di vista del recupero il Milan potrebbe decidere di intervenire per rinforzare il suo pacchetto di centrali. Ed in tal senso attenzione al nome di Dejan Lovren, centrale del Liverpool che già in estate era stato cercato dai rossoneri (oltre che dalla Roma). A riportarlo è Tuttosport.