Milan, venerdì il club è atteso dall'Uefa per il settlement

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sarà venerdì 20 aprile il giorno in cui la commissione Uefa esaminerà il dossier Milan per poi esprimersi riguardo il settlement agreement, scrive la Gazzetta dello Sport facendo il punto sulla situazione legata al Fair Play Finanziario. Il patteggiamento prevede sanzioni più o meno severe e la società auspica che lo siano di meno perché - si legge - la semestrale è stata positiva, Elliott si è fatto – eventualmente - garante in forma scritta della continuità aziendale e tra le argomentazioni migliorative ci sono la crescita dei ricavi da stadio, quella dei diritti televisivi e la conquista da parte della squadra della finale di Coppa Italia.