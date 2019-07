© foto di Giacomo Morini

Jordan Veretout a piccoli passi. La Gazzetta dello Sport oggi in edicola conferma che il centrocampista francese dopo l'incontro andato in scena ieri a Casa Milan tra i dirigenti rossoneri e quelli della Fiorentina è più vicino al Milan: l'ultima offerta presentata da Maldini e Boban è di 16 milioni di euro più bonus, una proposta che si avvicina alle richieste del club viola, anche se non le soddisfa completamente.

No a Lucas Biglia - Il Milan ha provato a inserire nella trattativa anche il cartellino di Lucas Biglia, ma la Fiorentina ha fatto sapere di non essere interessata al regista argentino, soprattutto a causa dell'alto ingaggio: se ne riparlerà, ma se alla fine si troverà un accordo la certezza - si legge - è che il Milan contribuirà a pagare parte dell'ingaggio.

Roma sullo sfondo - Sulle tracce di Jordan Veretout c'è anche la Roma: il club giallorosso, però, non ha fatto ulteriori rilanci dopo la nuova proposta del Milan.