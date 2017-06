Milan, Verona e Bologna interessate a Felicioli

Fonte: milannews.it

Il campionato di Gian Filippo Felicioli all’Ascoli non è passato inosservato, tanto è vero che le richieste per lui sono arrivate puntuali. Con la pista Atalanta che sta via via scemando, rimangono vive due opzioni per il terzino marchigiano ovvero il Verona ed il Bologna.