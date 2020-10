Milan, verso il derby col dubbio Rebic: tre soluzioni per Pioli

vedi letture

Manca sempre meno per il ritorno in campo dopo la sosta per le nazionali e il Milan si prepara ad affrontare l’Inter. Il match ha una tripla valenza perché oltre a voler battere la rivale in città, e voler proteggere il primato in classifica, il gruppo guidato da Pioli vuole tornare al successo dopo diversi anni. L’ultima volta che il Milan ha vinto un derby è accaduto nel mese di gennaio del 2016 con Mihajlovic sulla panchina dei rossoneri. La formazione milanista è quasi fatta dopo il recupero di Romagnoli e Ibrahimovic (giocheranno entrambi), ma tutto dipende dalle condizioni di Ante Rebic. Il giocatore non si è ancora allenato una volta con il gruppo fino ad oggi e domani si deciderà se tentare un recupero in extremis oppure tenerlo ancora a riposto dopo l’infortunio al gomito. Non c’è molto ottimismo.

Se il croato dovesse saltare il derby, al suo posto potrebbe giocare Brahim Diaz con Calhanoglu e Saelemaekers, tutti e tre alle spalle di Ibrahimovic. L’alternativa sarebbe inserire Leao a sinistra al posto di Rebic, mentre la terza ipotesi vede in campo Castillejo a destra e Saelemaekers sulla fascia opposta come già successo nel primo tempo contro il Rio Ave. I due elementi inamovibili sono come sempre Calhanoglu e Ibrahimovic. Pioli solamente da domani comincerà a lavorare con tutto il gruppo, sperando di non ricevere notizie negative dai giocatori prestati alle nazionali.