© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo l'esonero di Lupi, in via Aldo Rossi bisogna scegliere il nuovo allenatore della Primavera rossonera: secondo quanto riferisce l'edizione odierna di Repubblica, l'ex milanista Federico Giunti è favorito su Castellazzi. L'obiettivo del nuovo tecnico sarà quello di evitare la retrocessione in Primavera 2.