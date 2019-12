© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Mentre si attende una risposta da Ibrahimovic e si lavora, sempre in entrata, per Todibo col Barcellona, il Milan si sta muovendo anche in uscita. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport il nome più caldo sembra essere quello di Fabio Borini per il quale è in pole position il Genoa. L'ex Sunderland finora è stato impiegato in rossonero i sole due occasioni per 70' complessivi.