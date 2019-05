© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'eredità di Gennaro Gattuso è una situazione spinosa, e in casa Milan tutti sembrano esserne convinti. presto ai nomi di Jardim e Simone Inzaghi potrebbero aggiungersene altri: ma in casa Milan l'ex centrocampista potrebbe non sarà l’unico a scegliere andarsene. Anzi, secondo Repubblica, con Leonardo già sulla porta, l'unico della "triade" a potere rimanere a Casa Milan sembra il più simbolo di tutti: Paolo Maldini, non più apprendista dirigente, ascolterà la proposta di Gazidis.