Milan, via le ombre dal futuro. Ma Gattuso non ha pensato a dimettersi

Come riferisce questa mattina l'edizione odierna di Repubblica, Rino Gattuso, che con la vittoria di ieri contro la Samp ha allontanato le ombre sulla panchina, non ha mai pensato alle dimissioni e ha avvertito la vicinanza di Maldini e Leonardo dopo le sconfitte nel derby e contro il Betis in Europa League.