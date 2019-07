© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ismael Bennacer è sempre più vicino al Milan. Dopo i contatti avvenuti in mattinata, Sky Sport aggiorna la situazione e fa sapere che l'Arsenal, dopo aver ceduto il giocatore all'Empoli, si era riservato l'opportunità di pareggiare le offerte di altri club per l'algerino. Il club londinese aveva sette giorni di tempo per rispondere e questa mattina ha deciso di non rispondere alla proposta del Milan. Dunque via libera per il club rossonero a chiudere Bennacer: l'offerta dei rossoneri è di 16 milioni di euro.