Milan, via Paquetà: ora assalto al difensore. Hauge: stamattina le visite

vedi letture

L’addio di Lucas Paquetà per 21 milioni di euro potrebbe aprire le porte al Milan agli ultimi botti di mercato. Il brasiliano ha trovato l’accordo da tempo con il Lione e nella giornata di ieri anche i francesi hanno avuto l’ok definitivo da parte di Massara e Maldini per una cifra che permette al club di non fare una minusvalenza. La partenza di Paquetà apre nuovi scenari a pochi giorni dalla fine del mercato, perché i rossoneri devono prendere un difensore centrale per rinforzare la rosa. Il preferito era Fofana del Saint Etienne ma ieri il club francese ha trovato l’accordo con il Leicester, mentre Milenkovic difficilmente partirà dalla Fiorentina. Uno dei profili maggiormente seguiti ultimamente è quello di Tomiyasu del Bologna ma la richiesta è di 25 milioni mentre i rossoneri arrivano massimo a 15, si continuerà a trattare.

Ieri è arrivato il nuovo acquisto Jens Petter Hauge (stamattina le visite mediche), proveniente dal Bodo Glimt per 5 milioni di euro e firmerà un contratto di cinque anni. Lungamente seguito dagli 007 rossoneri da mesi, il Milan ha deciso di puntarci forte solamente dopo la gara di Europa League quando ha capito che il giocatore può realmente confrontarsi nella realtà italiana (infatti nella gara contro la squadra di Pioli ha segnato un gol e realizzato un assist). Un investimento che il Milan ha voluto fare per migliorare la rosa e per avere maggiori soluzioni in attacco. Hauge può agire su entrambe le fasce in attacco.