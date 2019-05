© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tutto dipende dal quarto posto. Le strategie di mercato del Milan dipenderanno dal raggiungimento della quarta posizione, propedeutica alla partecipazione alla prossima Champions League. In caso di mancato raggiungimento, almeno un big verrà sacrificato.

Suso e Donnarumma i primi indiziati - Se il Milan il prossimo anno giocherà solo in Europa League, qualche big dovrà partire per finanziare il mercato in entrata e per compensare i mancati introiti che garantirebbe la Champions League. In questo senso - scrive la 'Gazzetta dello Sport' - due sono gli indiziati: l'ala spagnola Suso e il portiere Gianluigi Donnarumma.

Bakayoko e Calhanoglu via a prescindere - A prescindere da come finirà la stagione, non sarà invece riscattato Tiemoué Bakayoko. Destino segnato anche per Hakan Calhanoglu: il trequartista turco è sul mercato.