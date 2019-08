Milan, viaggio a Madrid per chiudere l'affare Correa

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

In settimana i dirigenti del Milan potrebbero volare a Madrid per chiudere l’affare Correa. Lo scrive questa mattina La Gazzetta dello Sport, che fa il punto sulla trattativa per il giovane attaccante di proprietà dell’Atletico. La strada è tracciata, scrive la rosea. Tra Miguel Angel Gil, presidente dei Colchoneros, e Boban c’è una sincera amicizia, un rapporto coltivato negli anni della Fifa. E ci sono linee già tracciate dal primo incontro a inizio mercato. I vertici milanisti sanno dove possono arrivare e sperano che eventualmente basti per portare Correa a Milano.