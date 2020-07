Milan, viaggio a Montecarlo per Ibra e Donnarumma: in programma vertice con Raiola

Zlatan Ibrahimovic e Gigio Donnarumma, come testimoniato dalle storie Instagram di quest'ultimo, sono decollati con un elicottero dal centro sportivo di Milanello con destinazione Montecarlo. Stando a quanto appreso da MilanNews.it, i giocatori erano attesi da un vertice con Mino Raiola dove si sarebbe parlato sia dell'andamento della stagione post lockdown sia per avere degli aggiornamenti in merito alle situazioni contrattuali dei due calciatori. Ibra va a scadenza tra circa 10 giorni e non ha ancora ottenuto una proposta di rinnovo mentre sembra più ottimistica la situazione di Gigio, visto che le parti stanno trattando sui bonus per il contratto fino al 2023.