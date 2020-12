Milan, vice-Ibrahimovic: Edouard e Scamacca troppo cari, Jovic potrebbe restare al Real

Il Milan è interessato alla punta del Celtic Odsonne Edouard ma i 35 milioni di euro richiesti dagli scozzesi sono decisamente troppi per le casse rossonere che sono alla ricerca di un vice-Ibrahimovic per cui non hanno intenzione di spendere tale cifra. Discorso simile anche per Scamacca e per i 20 milioni richiesti dal Sassuolo. Complicata anche la strada che porta a Jovic visto che il Real Madrid non ha intenzione di fare acquisti invernali e che dunque non sarà disposta a cedere calciatori in prestito. A riportarlo è Tuttosport.