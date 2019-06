Milan, vicino il giovane colosso turco Kabak

Ozan Kabak è molto vicino al Milan. Il difensore turco classe 2000 dello Stoccarda sta riflettendo sull'offerta dei rossoneri, in prima fila per strapparlo alla concorrenza del Bayern Monaco. Dalla Germania sono sicuri che passerà alla corte di Giampaolo, però manca ancora qualche dettaglio per il suo trasferimento in rossonero per circa 15 milioni di euro, ovvero il costo dell'intera clausola del difensore. Kabak rispecchia a pieno le caratteristiche del giocatore che cerca la nuova proprietà sul mercato. Elementi giovani e potenziali campioni, giocatori funzionali che portano un valore aggiunto alla squadra e che in futuro in caso di cessione potrebbero una plusvalenza. Nel caso in cui arrivasse al Milan, sarebbe il secondo acquisto dopo il bosniaco Rade Krunic. Ozan nasce il 25 marzo del 2000 ad Ankara, capitale della Turchia. Nel 2011 entra a far parte delle giovanili del Galatasaray, in cui milita per sette anni. Kabak è un difensore aggressivo, abile nell’anticipare l’avversario e abilissimo nel gioco aereo, grazie alla sua statura (186 cm). Nonostante l’aggressività, sa bene quando intervenire, tanto che ha raccolto solo sette ammonizioni in tutta la scorsa stagione. Si tratta di un profilo giovane, di prospettiva e con ampissimi margini di crescita.

In generale la nuova dirigenza con Boban, Massara e Maldini vuole impegnarsi sul mercato ma solo a determinate condizioni. Ecco perché Stefano Sensi dopo settimane di trattative è stato messo da parte, e potrebbe avvenire la stessa cose con Veretout se la Fiorentina non dovesse abbassare le pretese. Il Milan non ha intenzione di strapagare determinati giocatori, e in questo caso per il centrocampista francese della viola, mancano circa 5 mln tra domanda e offerta.