Milan, vicino il rientro di Caldara: in campo 45 minuti con la Primavera

Il Milan Primavera vince, 2-1 sulla Cremonese, ma la notizia principale per i tifosi rossoneri arriva dal primo tempo e dalla difesa: Mattia Caldara è stato infatti schierato titolare, giocando i primi 45 minuti della gara, per la cronaca conclusi col Milan in svantaggio 0-1. Poi il difensore è uscito: una scelta già decisa e programmata, per agevolare ulteriormente il recupero del difensore ex Atalanta.