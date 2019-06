© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La fumata bianca tra il Milan e Alessandro Lucci per il prolungamento del contratto di Davide Calabria è ormai solo questione di tempo, ma le basi sono state poste. Secondo quanto riportato da MilanNews.it, infatti, tre incontri in otto giorni con l'agente, con cui si è discusso anche del futuro di Suso, sono stati proficui. Le parti sono molto vicine a trovare l'accordo, che porterà Calabria a prolungare l'attuale contratto, in scadenza a giugno del 2022, di altri due anni.