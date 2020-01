© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Sembra essere già giunta ai titoli di coda l’avventura di Ante Rebic al Milan. Come riportato da Sportmediaset, gli agenti del croato (appena 7 presenze in questa stagione in rossonero) stanno trattando il ritorno del giocatore all’Eintracht Francoforte, da cui era arrivato in estate nello scambio di prestito con André Silva. Al momento si lavora sui dettagli, ma l’affare sembra destinato a chiudersi a breve vista la volontà del giocatore di giocarsi le proprie carte in chiave Euro 2020.