Milan, visite mediche in vista per Rodriguez: presto sarà in Italia

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Visite mediche in vista per Ricardo Rodriguez con il Milan. Secondo quanto riportato da Sky Sport il giocatore potrebbe arrivare in Italia nel corso dei prossimi giorni e non sarà il club rossonero, come si pensava in un promo momento, a volare in Germania. L'accordo tra i club c'è, sulla base di 15 milioni di euro più 3 di bonus.